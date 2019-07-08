08.07.2019 12:22
Haberler» Güncel» Haber

ESENYURT'TA YOL ÇÖKTÜ, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

ESENYURT

Esenyurt'ta dere ıslah çalışmaları sırasında yolda çökme meydana geldi, caddenin tek şeridi trafiğe kapatıldı.


Esenyurt'ta dere ıslah çalışmaları sırasında yolda çökme meydana geldi, caddenin tek şeridi trafiğe kapatıldı.
Olay sabah saatlerinde Erzurum Kongre Caddesi üzerinden meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan köprü altında belediye ekipleri tarafından dere ıslah çalışmaları yürütüyordu. Bu sırada yolda çökme meydana geldi. Yolun bir kısmında meydana gelen yaklaşık 2 metrelik çökme nedeniyle caddeye güvenlik şeridi çekilerek yolun tek şeridi araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler ise alternatif yollara yönlendirildi. Çöken bölümün bir kısmı belediye ekiplerince kapatıldı.

Görüntü dökümü:
------------
-Çöken yoldan görüntüler
-Ekiplerden görüntüler
-Caddeden görüntüler
-Güvenlik şeridi ve araçlardan görüntü
-Genel ve detaylar



- İstanbul
Kaynak: DHA
Esenyurt, Erzurum, Sabah, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:52   Esed rejimi istihbarat şeflerini "temize çekti"
12:51   GÜNCELLEME - Denizli'de turistleri taşıyan otobüs devrildi: 5 yaralı
12:51   Türkiye Gazeteciler Sendikasından SETA raporuyla ilgili suç duyurusu
12:50   Fıstık bahçelerinde yangın
12:50   Japonya'dan İran'a nükleer anlaşmaya bağlı kalma çağrısı
12:49   64 yaşında ehliyet sahibi oldu
12:49   Kongolu eski lider Ntaganda savaş suçlarından mahkum edildi