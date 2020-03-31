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ESENYURT'TA YÜZDE 50 DENETİMİ... FAZLA YOLCU ALAN MİNİBÜS SÜRÜCÜLERİNE CEZA KESİLDİ

İÇİŞLERİ Bakanlığının koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgesi uyarınca denetimler sürüyor.

31.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:10
ESENYURT'TA YÜZDE 50 DENETİMİ... FAZLA YOLCU ALAN MİNİBÜS SÜRÜCÜLERİNE CEZA KESİLDİ

İÇİŞLERİ Bakanlığının koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgesi uyarınca denetimler sürüyor. Esenyurt 'ta uyarılara rağmen yüzde 50 kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu alan minibüsçülere ceza yağdı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri dün akşam saatlerinde minibüslere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde toplu  taşımada yarı kapasite kuralına uymayan,  ayakta yolcu taşıyan sürücülere,  Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesine göre 392 TL idari para cezası uygulandı.  Bu arada trafik ekiplerinin minibüsleri durdurarak cezai işlem yaptığını cep telefonu ile öğrenen veya uzaktan gören bazı sürücülerin ise denetim noktasına gelmeden bazı yolcuları indirmeye çalıştığı belirlendi. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genelgeye uyan sürücü ve yolculara teşekkür etti. Minibüs sürücüleri ise  günün bazı saatlerinde yoğunluk görülebildiğini, gün içerisinde genellikle araçların boş olduğunu söylediler.

Görüntü Dökümü:

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-Denetimden görüntüler

-Detaylar


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Kaynak: DHA

Etiketler: Esenyurt, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››ESENYURT'TA YÜZDE 50 DENETİMİ... FAZLA YOLCU ALAN MİNİBÜS SÜRÜCÜLERİNE CEZA KESİLDİ - Haberler

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