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Esenyurt'ta zabıta ve polisten kahvehane denetimi

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgesi gereği kapatılması kararlaştırılan kahvehane, kafe ve oyun salonları gibi mekanlarda denetimlerde bulundu.

19.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:40
Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgesi gereği kapatılması kararlaştırılan kahvehane, kafe ve oyun salonları gibi mekanlarda denetimlerde bulundu.
Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, genelge kapsamında Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri ve polisler ilçede denetimlerde bulundu.
Kapalı kalması gereken kahvehane, kıraathane ve oyun salonlarını denetleyen zabıta, bir kahvehane ve oyun salonunda bulunanları genelge kapsamında dışarı çıkarttı.
İşletme sahiplerini uyaran ve ceza kesen zabıta, denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.
Öte yandan ilçe genelinde yapılan denetimlerde iş yeri sahiplerinin büyük çoğunluğunun yasağa uyduğu görüldü.
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Esenyurt’ta zabıta ve polisten kahvehane denetimi

Kaynak: AA

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Esenyurt'ta zabıta ve polisten kahvehane denetimi
Etiketler : Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Zabıta, Güncel

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