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Esenyurt'ta zabıtadan PTT önünde korona virüs önlemi

Esenyurt'ta zabıtadan PTT önünde korona virüs önlemi PTT önündeki yoğunluk için zabıtalı önlem Korona virüs önlemleri için zabıta seferber oldu Yeni tip korona virüs nedeniyle emekliler Ramazan Bayramı ikramiyelerini erken almaya başlarken Esenyurt'ta zabıta ekipleri bu nedenle PTT...

08.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:22
Esenyurt 'ta zabıtadan PTT önünde korona virüs önlemi
PTT önündeki yoğunluk için zabıtalı önlem
Korona virüs önlemleri için zabıta seferber oldu
İSTANBUL - Yeni tip korona virüs nedeniyle emekliler Ramazan Bayramı ikramiyelerini erken almaya başlarken Esenyurt'ta zabıta ekipleri bu nedenle PTT önünde oluşabilecek yoğunluğun tedbirleri ihlal etmemesi için yoğun çaba sarf etti. Sosyal mesafe kuralına uyulmasını sağlayan ekipler, vatandaşların gruplar halinde PTT'ye girişini sağladı.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında emekliler Ramazan Bayramı ikramiyelerini erken almaya başlarken Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri de bu nedenle PTT önünde oluşabilecek yoğunluğun korona virüs tedbirlerini ihlal etmemesi için yoğun çaba sarf etti. Ekipler, PTT önünde biriken vatandaşların korona virüs önlemlerine uyması için vatandaşları uyarırken, alanda anonslar yaptı. Sosyal mesafe kuralına uyulmasını sağlayan ekipler, vatandaşların gruplar halinde PTT'ye girişini sağladı. Emekli maaşını 20, 21, 22 Nisan'da alanlar 8 Nisan, 23, 24 Nisan'da alanlar 9 Nisan, 25, 26 Nisan'da alanlar ise 10 Nisan'da ikramiyelerini alacak.
"Sosyal mesafeyi koruma kuralına uyma konusunda ikazlarda bulunuyoruz"
Vatandaşların sağlığını korumak amacıyla alanda önlemlere uyulmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi zabıta memurlarından Kerim Bayram, "Esenyurt Merkez PTT'si olarak dün çalışmalar durduruldu bugün tekrar sabahın erken saatlerinde vatandaşlar yoğun olarak gelmeye başladı. Esenyurt Belediyesi zabıtası olarak vatandaşların 1 metre sosyal mesafeyi koruma kuralına uyma konusunda ikazlarda bulunuyoruz. Gerekirse anonslu çalışmalarımız devam ediyor. 10 kişilik gruplar halinde kadın ve erkek olarak içeri alıyorlar. Emniyet güçleri olarak çalışanlarımız burada vatandaşların sağlığı için devam etmekte yerlerde stickerlarımız mevcut" ifadelerini kullandı. Esenyurt’ta zabıtadan PTT önünde korona virüs önlemi

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt, Zabıta, PTT, Genel

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Esenyurt'ta zabıtadan PTT önünde korona virüs önlemi
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