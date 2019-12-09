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Esenyurt'ta zihinsel engelli genç kızı tacizden lise öğrencileri kurtardı

Esenyurt'ta parkta zihinsel engelli genç kız H.A'yı, taciz ettiği iddia edilen 52 yaşındaki G.T. lise öğrencileri tarafından darp edildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

09.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:57Esenyurt'ta zihinsel engelli genç kızı tacizden lise öğrencileri kurtardı
'ta parkta zihinsel engelli genç kız  H.A'yı,  taciz ettiği iddia edilen 52 yaşındaki G.T. lise öğrencileri tarafından darp edildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Olay,  Mehterçeşme Mahallesi Gaziler Parkı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki H.A. adlı zihinsel engelli genç kız bankta oturduğu sırada, yanına gelen 52 yaşındaki G.T. tarafından taciz edildi. Genç kızın elle taciz edildiğini gören lise öğrencileri, G.T.'yi darp etmeye başladı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. ekipleri, G.T.'yi lise öğrencilerinin elinden aldı. Hastaneye kaldırılan G.T.'nin başına 8 dikiş atıldığı öğrenildi. G.T. tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.


- İstanbul

Esenyurt, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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