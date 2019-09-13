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Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası 1
13.09.2019 15:47
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Kaynak: DHA
AK Parti'den Davutoğlu'nun istifasına ilk yorum: Milletin çizdiği yoldan sapanlar her yerden istifa edebilir
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede sektör temsilcilerine sitem etti
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