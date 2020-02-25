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Esenyurt'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Esenyurt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

25.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:12Esenyurt'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.
TEM Otoyolu'nun Esenyurt gişeleri mevkisinde, istikametine giden Mehmet Y. yönetimindeki 67 AR 025 plakalı kamyon, önce bariyerlere, ardından aynı istikamete giden 5 araca çarptı.
Kazada yaralanan Mehmet Y. araçta sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Mehmet Y'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde, bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

TEM Otoyolu, Esenyurt, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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