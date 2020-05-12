ESENYURT'TAKİ AVM'NİN ÖNÜNDE BUGÜN DE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

AVM'lerin pazartesi günü açılmasının ardından Esenyurttaki AVM'nin önünde bugün de uzun kuyruklar oluştu.

12.05.2020 12:59 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:09
AVM'lerin pazartesi günü açılmasının ardından Esenyurttaki AVM'nin önünde bugün de uzun kuyruklar oluştu. AVM önünde kuyrukta bekleyenler havadan da görüntülendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan Alışveriş merkezleri dün açıldı. Dün Esenyurt'ta bulunan bir AVM'nin önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Bugün saat 11.00'de açılan AVM'nin önünde aynı görüntüler yaşanırken, vatandaşlar AVM'nin önüne sabah saat 10.00 sıralarında gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. AVM önündeki banklara şerit çekilerek kimsenin oturmasına izin verilmedi. AVM'nin güvenlik görevlileri ve polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarırken, kuyrukta bekleyenlerin maske taktıkları görüldü. Saat 11.00'de kapıların açılmasıyla müşteriler içeriye alındı. İçeriye girmek isteyen herkesin tek tek ateşi ölçüldü. AVM önüne ise yoğunluk yaşanmaması için bant çekilerek gelenlerin sıraya girmesi sağlandı. Açılışın yapılmasına rağmen kapıdaki kuyruğun uzun süre devam ettiği görüldü. 220 mağazanın olduğu AVM'de ise 40 mağazanın açık olduğu öğrenildi.
"CEP TELEFONUMA AKSESUAR ALMAK İÇİN GELDİM"
AVM'de alışveriş yapmak için kuyrukta bekleyen Çiğdem İkiz, "Acil ihtiyaçtan dolayı dışarı çıkmak zorunda kaldım yoksa çıkmıyoruz. Evimi taşıyacağım mecbur çıktım" derken, uzun süre kuyrukta bekleyen Deniz Kaplan, "Maskemizi takıyoruz, sosyal mesafemizi koruyoruz. Cep telefonuma aksesuar almak için geldim, kırılmaz cam alacağım. Aciliyetten dolayı mecbur geldim. Her zaman kalabalıktı biz alıştık, maskemizi takıyoruz, sağlığımıza dikkat ediyoruz" dedi.
"ÇOCUĞUM İÇİN GLUTENSİZ YİYECEK ALMAYA GELDİM"
Kuyruğun en önünde bekleyen Yusuf İri ise, "Çocuğum için glutensiz yiyecek almaya geldim. Çölyak hastası, şeker hastası. ya Şişli'ye ya da Beşiktaş'a gitmem gerekiyordu bana en yakın bu bölge olduğu için buraya geldim. Mümkün olduğu kadar tedbirlerimizi alıyoruz. Evde hastam var. Buradan götüreceğim hastalığı evime götüreceğim, evimden diğer binadaki insanlara götüreceğim mümkün mertebe dikkat ediyorum. Önce kendi sağlığımız sonra yanımdaki insanların sağlığını düşünmem gerekiyor bu insani görevimiz" diye konuştu.
Öte yandan AVM önünde oluşan kuyruk havadan da görüntülendi. ESENYURT’TAKİ AVM’NİN ÖNÜNDE BUGÜN DE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Esenyurt, Sabah, Güncel, Haber

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