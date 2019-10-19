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Esenyurt'taki cinayetin şüphelileri tutuklandı

Esenyurt'ta bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

19.10.2019 18:48Esenyurt'taki cinayetin şüphelileri tutuklandı
Esenyurt'ta bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Pazaryolu Sokak'taki bir parkta 12 Ekim'de bıçaklı bir grubun saldırısına uğrayan Kerem Büte'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.
Olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, Büte'yi bıçakladığı ileri sürülen H.İ.T. (30), S.Y. (19) ve E.K'yi (19) İstanbul'da, H.T'yi (19) ise Kayseri'de yakaladı.??
Uyuşturucudan poliste 11 kaydı bulunan Büte'yi, daha önce E.K'nin ağabeyinin bıçaklanması ile ilgili bir husumet nedeniyle öldürdüğü öne sürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Esenyurt, Güncel

Kaynak: AA

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