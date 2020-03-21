Esenyurt 'taki fabrika yangını havadan görüntülendi

İSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan 3 katlı kimyasal boya ve plastik ürünler fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Esenyurt Atatürk Mahallesi Kasırga Sokak üzerinde bulunan 3 katlı kimyasal boya ve plastik ürünler fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :