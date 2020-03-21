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Esenyurt'taki fabrika yangını havadan görüntülendi

Esenyurt'taki fabrika yangını havadan görüntülendi Esenyurt'ta bulunan 3 katlı kimyasal boya ve plastik ürünler fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

21.03.2020 00:47 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:49

Esenyurt 'taki fabrika yangını havadan görüntülendi

İSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan 3 katlı kimyasal boya ve plastik ürünler fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Esenyurt Atatürk Mahallesi Kasırga Sokak üzerinde bulunan 3 katlı kimyasal boya ve plastik ürünler fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Esenyurt’taki fabrika yangını havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

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Esenyurt'taki fabrika yangını havadan görüntülendi
Etiketler : Esenyurt, 3. Sayfa

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