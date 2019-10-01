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Esenyurt'taki kapkaççılar kamerada

ESENYURT İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından çok sayıda kapkaç ve motorsiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

01.10.2019 09:56Esenyurt'taki kapkaççılar kamerada
ESENYURT İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri  tarafından çok sayıda kapkaç ve motorsiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAPKAÇÇILAR KAMERADA
Kapkaç ve motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen şüpheliler güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen 2 kişinin kapkaç yapması görülüyor. Diğer görüntüde ise motosikleti çaldıkları kameraya yansıyor.


- İstanbul

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Güncel

Kaynak: DHA

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