ESENYURT'TAKİ MİNİBÜSLER YİNE TIKA BASA DOLU

ESENYURT'TAKİ MİNİBÜSLER YİNE TIKA BASA DOLUVeysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta yüzde elli kuralına uymayarak, fazla yolcu taşıyan 3 minibüs şoförüne ceza kesildi.

15.05.2020 09:33 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:39
ESENYURT'TAKİ MİNİBÜSLER YİNE TIKA BASA DOLU
Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta yüzde elli kuralına uymayarak, fazla yolcu taşıyan 3 minibüs şoförüne ceza kesildi.
Fatih Sultan Mehmed Caddesi üzerinde Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde yapılan denetimde yüzde 50 kuralına uyan minibüslerin sürücülerine teşekkür edildi. Ancak, denetimler sırasında 3 minibüsün tıka basa yolcu taşıdığı, tüm koltukların dolu olduğu ve ayakta çok sayıda yolcu bulunduğu belirlendi. Bir minibüste dışarı çıkmaları yasak olan bir bebeğin de bebek arabasında taşındığı göze çarptı. Bu minibüslerin sürücülerine 3 bin 284'er TL ceza kesildi.
YOLCULAR DA ŞİKAYETÇİ
Yolcular Koronavirüs tehlikesinin farkında olduklarını uyarılarının şoförler tarafından dikkate alınmadığını söyledi. Bir yolcu sabah saatlerinde fazla yolcu alan minibüs şoförü ile tartıştığını kendisine, "Cezayı ben ödüyorum sen mi ödüyorsun?" dediğini belirterek., "Ona, 3 lira kazanacağın parayla sağlığımla oynayamazsın? dedim. Az önce aradım yine şikayet ettim" dedi. Bir başka minibüste bulunan evlerine dönen iki sağlık personeli de CİMER'e defalarca minibüs şoförlerini şikayet ettiklerini belirtirken, "Şoförler, fazla yolcu alırım ceza öderim? diyor. Oturarak gitmeyi tercih ediyoruz. Ancak çok sayıda ayakta yolcu alıyorlar" dedi. ESENYURT’TAKİ MİNİBÜSLER YİNE TIKA BASA DOLU

Kaynak: DHA

Etiketler: Esenyurt, DHA, Güncel, Haber

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