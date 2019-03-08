Esenyurt'taki Patlama Kamerada (Ek Görüntüler)

Esenyurt
'ta bir iş yerinde meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Namık Kemal
Mahallesi 8. Sokak'ta saat 04.45'te meydana gelen patlamanın gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği iddia edilirken, patlama anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde patlamanın çevredeki işyerlerindeki etkisi görülüyor.
EK GÖRÜNTÜLER
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3 farklı açıdan patlama anı (Özel)
Görüntü dökümü:
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-Patlama anı - İstanbul
Esenyurt, Güncel
Kaynak: DHA