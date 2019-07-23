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ESENYURT'TAKİ SAHTE 271 MİLYON DOLAR OPERASYONUNDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

ESERYURT'ta yapılan operasyonda 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi.

23.07.2019 14:12 ESENYURT'TAKİ SAHTE 271 MİLYON DOLAR OPERASYONUNDAN YENİ GÖRÜNTÜLER
ESERYURT'ta yapılan operasyonda  271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. Operasyona ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya operasyon düzenledi. Matbaada üzerinde yüksek gerilim hattı yazan elektrik panosunun arkasında başka bir bölmeye geçen gizli bir kapı olduğu tespit edildi. Bu bölümde yapılan aramada  271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları ele geçirildi.
Operasyonda  FETÖ bağlantısı sebebiyle ihraç edilen B.Ç. isimli komiser olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.
Yetkililer, ele geçirilen sahte para miktarının tüm zamanlarda ele geçirilen en fazla miktar olduğunu ve elde edilen gelirlerin FETÖ'ye aktarılıp aktarılmadığının çok yönlü araştırıldığını kaydetti. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yeni görüntüler
-Dün geçilen görüntüleri
-B.Ç'nin fotosu



Mali Suçlarla Mücadele, Esenyurt, Güncel

Kaynak: DHA

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