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Esenyurt'taki sahte içki operasyonu kamerada

Haber-Kamera Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURTİSTANBUL-DHAEsenyurt'ta bir eve düzenlenen operasyonda satışa hazır 18 şişe sahte içki ele geçirildi.

05.09.2019 10:51
Haber-Kamera Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURTİSTANBUL-DHA
Esenyurt'ta bir eve düzenlenen operasyonda satışa hazır 18 şişe sahte içki ele geçirildi. Yapılan baskında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polislerin yaptıkları baskın kameralara yansıdı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, geçen çarşamba günü, Saadetdere Mahallesi 102 Sokak'ta bulunan bir eve baskın yaptı. Operasyonda 18 şişe satışa hazır sahte içki, 11 litre kaçak alkol, çok sayıda boş şişe, 1 adet kurusıkı tabanca, 60 adet fişek ele geçirildi. Yapılan baskında, Kadir K. ve Arzu F. gözaltına alındı.
BASKIN KAMERADA
Ekiplerin operasyon düzenlediği evde yaptıkları arama polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde sahte içki üretiminde kullanılan maddelerin, bidonların içinde banyoda bulunması görülüyor.
Yakalanan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Esenyurt'taki sahte içki operasyonu kamerada

Esenyurt, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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