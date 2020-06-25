ESENYURT'TAKİ SEL BASKININA SORUŞTURMA

BÜYÜKÇEKMECE Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt'ta meydana gelen selde bir kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

25.06.2020 17:28 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:09
BÜYÜKÇEKMECE Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt'ta meydana gelen selde bir kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık ölümde sorumluluk tespiti için bilirkişi incelemesi yapılması talimatı verdi. Bilirkişi incelemesi sonunda ceza soruşturmasının genişletilerek sürdürüleceği kaydedildi.
Öte yandan Esenyurt'ta dere yatağında bulunan bölgeye imar izni verildiği, sığınak olması gereken yerlerin dairelere çevrilerek kiraya verildiği, dere istinat duvarlarının delindiği iddialarıyla ilgili yetkililerin hazırlayacağı raporlar doğrultusunda sorumluluk tespit edilmesi halinde görevi ihmal ve kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma açılabileceği öğrenildi. ESENYURT’TAKİ SEL BASKININA SORUŞTURMA

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS’nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Görüntü Türkiye’den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Gelecek Partisi’nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65’lik simitçi, ’Cezaevinde benimle alay ediyorlar’ diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Haberler››Güncel››ESENYURT'TAKİ SEL BASKININA SORUŞTURMA - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:13: Eğitimin yeniden başladığı Togo'da öğrenciler Kovid-19'a yakalandı - Haber 18:12: Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polisin beyin ölümü gerçekleşti - Haber 18:12: Çorlu'daki tren kazası davasında 5'inci duruşma başladı(2) - Haber 18:11: Didim'de kumar makinesi operasyonu - Haber 18:11: Akhisar'da 'Akıllı Atık Toplama' devri başladı - Haber 17:52: Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi - Haber 17:52: İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar - Haber 16:40: Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı - Magazin 14:55: Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler - Magazin 13:17: Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı - Haberler