ESENYURT'TAKİ SEL FELAKETİNDE YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış sonrasında yaşanan sel felaketine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

24.06.2020 07:44 | Son Güncelleme: 24.06.2020 08:16
Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış sonrasında yaşanan sel felaketine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde derenin taşması ve sokaklardaki selin taşkın halinde akması görüntülere yansıdı.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrasında Esenyurt'ta dere taştı. Derenin taşmasının ardından sel suları sokaklara doldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 1803 ve 1804'üncü sokakta çekilen görüntülerde sel sularının evlerin alt katlarına ve sokaklara dolduğu görülürken Ahmet Arif Caddesi ile 1272'inci Sokak'ta çekilen görüntülerde ise sokaklardaki sel sularının akışı, derenin taşması ve vatandaşlar görülüyor. ESENYURT’TAKİ SEL FELAKETİNDE YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Esenyurt, Güncel, Haber

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