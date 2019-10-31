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Esenyurt'taki silahlı kavga

Esenyurt'ta silahlı kavgada 5 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

31.10.2019 10:00Esenyurt'taki silahlı kavga
Esenyurt'ta silahlı kavgada 5 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mehterçeşme Mahallesi'nde 5 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Kürşat T'nin Esenyurt Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından zanlı, adliyeye sevk edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, silahla yaralama olayını, çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüpheli Kürşat T'nin gerçekleştirdiği tespit edilmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Esenyurt, Güncel

Kaynak: AA

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