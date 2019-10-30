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Esenyurt'taki silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Esenyurt'ta meydana gelen 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

30.10.2019 17:10Esenyurt'taki silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Esenyurt'ta meydana gelen 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Esenyurt Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün Mehterçeşme Mahallesinde 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili K.T, V.Ş ve O.G.'nin gözaltına alındığı bildirildi.
İki arkadaş grubunun münakaşası sonucu meydana geldiği belirtilen olayın terör ya da toplumsal olay boyutunun bulunmadığı kaydedildi.
Esenyurt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Esenyurt, Güncel

Kaynak: AA

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