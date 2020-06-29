ESENYURT'TAKİ 'SOSYAL MESAFESİZ' MÜZİK VE OTURMAYA POLİS MÜDAHALESİ

YKS nedeniyle dün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hemen ardından Esenyurt Meydanı dolup- taştı.

29.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:38
YKS nedeniyle dün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hemen ardından Esenyurt Meydanı dolup- taştı. Bir sokak müzisyeninin gitar eşliğinde söylediği şarkıyı dinlemek için etrafında çember oluşturan yaklaşık 100 kişi polis ve bekçilerin uyarıları ile dağıtıldı.
Esenyurt Meydanı dün kısıtlamanın kalktığı saat 18.30'u göstermesi ile birlikte bir anda dolup-taştı. Meydana gelenlerden bir bölümü dolaşırken, bir bölümü, banklarda dip dibe oturdu. Kalabalığı gören bir müzisyen de önüne gitarının kutusunu bahşiş atılması için bırakırken, şarkılar söyledi. Müzisyeni gören meraklılar çevresinde halka oluşturarak, şarkılarını dinlerken bunların sayısı kısa sürede 100 kişiyi buldu. 'Sosyal mesafe' kuralının tamamen hiçe sayıldığı Esenyurt Meydanı'ndaki bir bölümü maskesiz aşırı kalabalık üzerine Emniyet Müdürlüğü polis ve bekçileri devreye girerek araçlarla 'Sosyal mesafeye uyun' anons yaptı, ardından yaya devriyesine çıkarak, sıkışık biçimde banklarda oturanları uyarıp buradan kalkmalarını istedi. Sokak müzisyeni de uyarı üzerine gitarını alarak bölgeden uzaklaştı. ESENYURT’TAKİ ’SOSYAL MESAFESİZ’ MÜZİK VE OTURMAYA POLİS MÜDAHALESİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Esenyurt, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Güncel
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Dünya
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 3. Sayfa
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
İbrahim Tatlıses’in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram’ı salladı Magazin
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Sakarya’da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Güncel
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Güncel
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi Magazin
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Bitlis’te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor Ekonomi
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Haberler››Güncel››ESENYURT'TAKİ 'SOSYAL MESAFESİZ' MÜZİK VE OTURMAYA POLİS MÜDAHALESİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:53: GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'den kıdem tazminatı açıklaması - Haber 11:52: 'Martı Timi' göreve başladı - Haber 11:51: Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu'ndan iş birliği - Haber 11:51: Son dakika haberi! Bangladeş'te tekne alabora oldu: 28 ölü - Haber 11:50: Oğlunun doğum günü için valiye sosyal medyadan ulaştı, polisler sürpriz yaptı - Haber 11:02: Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok - Haber 10:44: Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı - Haber 10:41: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı - Haber 09:56: Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı - Haberler 09:49: İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı - Magazin