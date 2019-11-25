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Esenyurt'taki televizyon hırsızları kamerada

Esenyurt'ta Güven Timleri'nin şüphe üzerine durdurduğu 2 kişinin televizyon hırsızlığından arandığını tespit etti.

25.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:47
'ta Güven Timleri'nin şüphe üzerine durdurduğu 2 kişinin televizyon hırsızlığından arandığını tespit etti. Şüphelilerin televizyonu çaldıktan sonra taşıması güvenlik kameralarına yansıdı.
Geçtiğimiz Salı günü Esenyurt, İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında Güven Timleri şüphe üzerine iki kişiyi durdurmak istedi. Şüpheli Meltem G.(21) ve Hakan G.(19) ekiplerden kaçmaya başladı. Ekipler şüphelileri yaşanan kovalamacanın ardında yakaladı. Şüphelilere yapılan kimlik kontrolü ve sorgularında Hakan G.'nın polise görev yaptırmamak için direnmek suçundan arandığı ve şüpheli 2 kişinin Esenyurt'ta bir evden televizyon çalınması olayından arandıkları ortaya çıktı. Polisin şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada ise Meltem G.'nin üzerinde tornavida ve bir çok anahtar ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkeme tarafından Meltem G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Harun G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin televizyon hırsızlığı yaptıktan sonra televizyonu taşıma anı da güvenlik kameralarına yansıdı.
Esenyurt'taki televizyon hırsızları kamerada

İnönü mahallesi, Güven Timleri, Esenyurt, Güncel

Kaynak: DHA


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