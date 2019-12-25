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Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Esenyurt Hadımköy-TEM bağlantı yolunda otomobilin bariyerlere çarptığı kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

25.12.2019 23:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 00:03 Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Hadımköy-TEM bağlantı yolunda otomobilin bariyerlere çarptığı kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Esenyurt, Hadımköy- TEM Bağlantı Yolunda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 34 PT 2814 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpmış ve kazada Celal D. ve Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Murat Kurt yaralanmıştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alan Murat Kurt, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenilirken, Celal D.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Hadımköy, Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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