Haberler » Güncel » Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Haber

Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Esenyurt Hadımköy-TEM bağlantı yolunda otomobilin bariyerlere çarptığı kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

26.12.2019 00:05 | Son Güncelleme: 26.12.2019 00:05 Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Hadımköy-TEM bağlantı yolunda otomobilin bariyerlere çarptığı kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Esenyurt, Hadımköy- TEM Bağlantı Yolunda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 34 PT 2814 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpmış ve kazada Celal D. ve Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Murat Kurt yaralanmıştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alan Murat Kurt, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenilirken, Celal D.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
(İHA)

TEM Otoyolu, Hadımköy, Esenyurt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:40   Antalya'da dolu ve sağanak etkili oldu - Haber
00:36   Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Haber
00:34   GÜNDEM ÖZETİNE - Haber
00:32   Adıyaman'da mahallede havaya ateş eden şüpheli kaçtı - Haber
00:31   Halı sahada kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı öldü - Haber
23:22   İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Haber
23:07   Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı - Haber
22:50   Kayınvalidesini reddeden gelini, eşi zorla hamile bıraktı - Haber
21:33   Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Haber
21:10   Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı - Haber
26.12.2019 00:42:46