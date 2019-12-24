ESENYURT'TAKİ YANGINDA KUNDAKLAMA İDDİASI

ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Arsa sahipleri yangını davalık oldukları müteahhidin çıkardığını iddia etti.

Yangın saat 14.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi 62. sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katındaki boş dairede çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, daire ve bina çatısında hasar oluştu.

"KAYBETTİ BUNLARI YAPTI"

Öte yandan arsa sahipleri yangını davalık oldukları müteahhidin çıkardığını iddia etti. Arsa sahibinin oğlu Deniz Çimen, "Daireyi boşalt dedik. 1 ay süre verdik. Boşaltırken binayı bu halde bıraktı. Yukarıda da kundaklama yapıyor ve kaçıyor gidiyor. Bizlere de taş attı. Dava zaten on sene sürdü, kaybetti. Dairenin onda ve bizde anahtarı vardı. Kaybetti bunları yaptı. Tam rahat edeceğiz derken bunlar geldi başımıza" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Binadan görüntü

İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Alevlerden cep telefonu görüntüsü

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Toprak sahibinin oğlu ile röportaj

-Genel ve detaylar

- İstanbul