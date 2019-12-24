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Esenyurt'taki yangında kundaklama iddiası

ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

24.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:02
ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Arsa sahipleri yangını davalık oldukları müteahhidin çıkardığı iddia etti.
Yangın saat 14.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi 62. sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katındaki boş dairede çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, daire ve bina çatısında hasar oluştu.
"KAYBETTİ BUNLARI YAPTI"
Öte yandan arsa sahipleri yangını davalık oldukları müteahhidin çıkardığını iddia etti. Arsa sahibinin oğlu Deniz Çimen, "Daireyi boşalt dedik. 1 ay süre verdik. Boşaltırken binayı bu halde bıraktı. Yukarıda da kundaklama yapıyor ve kaçıyor gidiyor. Bizlere de taş attı. Dava zaten on sene sürdü, kaybetti. Dairenin onda ve bizde anahtarı vardı. Kaybetti bunları yaptı. Tam rahat edeceğiz derken bunlar geldi başımıza" diye konuştu.
Esenyurt'taki yangında kundaklama iddiası

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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