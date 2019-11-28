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Esenyurt'tan 90 Suriyeli ülkesine dönüyor

ESENYURT'ta 90 Suriyeli daha ülkesine gönderildi.

28.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:34Esenyurt'tan 90 Suriyeli ülkesine dönüyor
ESENYURT'ta 90 Suriyeli daha ülkesine gönderildi. Belediyesi'ne ait 3 otobüs ile 90 Suriyeli, ülkelerine dönmek üzere yola çıktı. Eski Esenyurt Belediye binası önündeki uğurlamaya katılan Esenyurt Belediye Başkan yardımcısı Halis Şimşek, "Esenyurt Belediyesi ve İl göç idaresinin ortaklaşa yürüttüğü bu projede 2018'den itibaren yaklaşık 7 bin Suriyeli ülkelerine geri gönderilmişti. Gönüllülük esasına göre 1 Nisan 2019'dan itibaren de 2 bin kişi gönderildi. Yine bu proje dahilinde Cilvegözü, Yayladağ ve Kilis'in Öncüpınar kapılarındaki kamplara teslim edilecekler. Gönüllülük esaslarına göre gönderiliyorlar, çalışmalarımız devam edecek " dedi.


- İstanbul

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Güncel

Kaynak: DHA

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