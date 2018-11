Esenyurt'tan Suriye'ye Umut Dönüşü

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:31



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin ( TSK Suriye 'de güvenliği sağlaması, Esenyurt 'ta yaşayan Suriyelilerin gelecek hayallerini yeşertti. Esenyurt Belediyesi , İl Göç İdaresi, AFAD ve Kızılay ile işbirliği yaparak Suriyelilerin geri dönüşüne destek oluyor.TSK'nın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından bölgenin güvenli hale gelmesi, ayrıca Türkiye 'nin girişimleri sonucu Rusya ile varılan mutabakat neticesinde İdlib 'de tampon bölge ilan edilmesi Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini hızlandırdı. İl Göç İdaresi, AFAD ve Kızılay ile işbirliği yaparak Suriyelilerin geri dönüşüne destek olan Esenyurt Belediyesi'nin organizasyonu ile 33'ü çocuk 114 kişilik bir Suriyeli grubu daha memleketlerine uğurlandı.Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşayan Suriyeliler, Esenyurt Belediyesi'ne ait 3 otobüse binerek, ülkelerine dönmek üzere Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı. Suriyeli kafilenin büyük bir bölümü Halep, Afrin Azez 'e geri dönüş yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin 'in gerçekleştirdiği Soçi Zirvesi'nin ardından güvenliği artan İdlib'e de gidenler yer aldı. Esenyurt'tan yola çıkan kafileyi bizzat uğurlayan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatape, ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.GELECEK HAYALLERİ KURMAYA BAŞLADILARSuriye'de TSK'nın güvenliği sağlamasıyla hayatın normale dönmeye başlaması Esenyurt'ta yaşayan Suriyelilerin de gelecek hayallerini yeşertti. Suriyelilerin ortak amacının memleketlerinde yeni bir düzen kurmak ve burada kalan ailelerine yeniden yanlarına almak olduğu görülürken, bazı Suriyeliler de önceden Esenyurt'tan ayrılan akrabalarının tavsiyeleri ile dönüyor."ORADA SIFIRDAN BAŞLAYIP, DÜZENİMİZİ YENİDEN KURACAĞIZ"Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Tarık Zeynep Alicuma çifti ise, "Buraya ilk geldiğimizde zorluklar yaşadık. Orada sıfırdan bir hayata başlayacağız. Düzenimizi yeniden kuracağız. Evler, iş yerleri yıkık buraya nasıl hiçbir şey almadan geldiysek, oraya da aynı şekilde sıfırdan başlayacağız. Bizim sınıra gitmeye gücümüz yoktu. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun bize yol açtı. Bundan sonra başımızın çaresine bakarız" dedi.DÖNÜŞ TALEBİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOREsenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe de yaklaşık 3500 Suriyeliyi ülkelerine gönderdiklerini belirterek, şöyle konuştu:"Kısmet olursa önümüzdeki günlerde Kızılay ve AFAD ile yapılan iş birliği sonucunda 500 kişilik kafileyi daha vatanlarına göndereceğiz. Gitmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Giden Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye'ye 5 yıl dönemiyorlar. Dönüşün şartı var, bunu kabul edip gidiyorlar. Niyetimiz yılsonuna kadar 6 bine ulaşmak, 2019'da 25 bin Suriyeli kardeşlerimizi de vatanlarına kavuşturmak. Biz sadece kavuşturma kısmıyla ilgileniyoruz. Çünkü o vatanı özgürleştirme kısmını kahraman Mehmetçiğimiz ve başta Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yaptı. O alanı barış dolu güvenli bir ortam haline getirdiler. İnşallah darısı Fırat'ın doğusuna; çünkü oralı olmayan insanlar şu anda o bölgeyi ele geçirmiş durumda. Oranın insanları da bizde sığınmacı konumunda. Onlar dönünce okullar, caddeler bize kalacak. Biz de kendimiz daha rahatlamış olacağız diye düşünüyoruz. Tekrar onlara bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz." - İstanbul