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Esenyurt TEM Bağlantı yolunda 7 araçlı zincirleme kaza

Esenyurt Haramidere TEM Otoyolu Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

12.12.2019 09:11 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:16Esenyurt TEM Bağlantı yolunda 7 araçlı zincirleme kaza
Haramidere TEM Otoyolu Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik havadan görüntülendi.

Kaza, sabah saatlerinde Esenyurt Haramidere TEM Otoyolu Bağlantı yolu, gişeler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hususi araç sürücüsü önündeki aracın yavaşlamasıyla birlikte ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen 6 araçta duramayarak birbirine çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası trafik durma noktasına gelirken yoğun trafik ve kaza yeri havadan görüntülendi.

Yaşanan olayla ilgili konuşan bir kazazede sürücü, en arkadaki 2 aracın kaçtığını ifade ederek, "2 araç birbirine vurdu onlar aralarında anlaşıp kaçtılar. En öndeki kadın durdu arka arkaya birbirimize çarptık" dedi. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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