Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ESENYURT TEM BAĞLANTI YOLUNDA KAZA, 2'Sİ AĞIR 5 YARALI

Esenyurt Tem Bağlantı Yolunda seyir halindeki otomobilin sürücüsü, iddiaya göre aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce seyir halindeki motosiklete ardından asfalt çalışması yapan görevlinin park halindeki aracına çarptı.

29.04.2020 03:58 | Son Güncelleme: 29.04.2020 04:00
Esenyurt Tem Bağlantı Yolunda seyir halindeki otomobilin sürücüsü, iddiaya göre aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce seyir halindeki motosiklete ardından asfalt çalışması yapan görevlinin park halindeki aracına çarptı. Motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralanırken, kazaya neden olan otomobildeki 3 kişi de hafif yaralandı.
Kaza, Esenyurt Tem Bağlantı Yolu'nda gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 PS 8608 plakalı otomobili kullanan Yunus Emre Orhan, Ambarlı Limanı istikametinde seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce 59 PG 903 plakalı motosiklete sonra asfalt çalışması yapan Karayolları çalışanı Murat Akdağ'a ait park halindeki 34 UNV 61 plakalı otomobile ardından da bariyere çarptı. Motosiklette bulunan Serdar Dil ve yabancı uyruklu arkadaşı ağır yaralanırken, kazaya neden otomobilde bulunan sürücü Yunus Emre Orhan ile Kaan Bozkurt ve Furkan Çevik hafif yaralandı. Karayolları çalışanları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası ulaşım polis ekiplerince kontrollü sağlandı. ESENYURT TEM BAĞLANTI YOLUNDA KAZA, 2’Sİ AĞIR 5 YARALI

Kaynak: DHA

Etiketler: Ambarlı Limanı, TEM Otoyolu, Esenyurt, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Haberler
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un’un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir Haberler
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
Adana’da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Haberler
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
Arabistan’dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil Haberler
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı Haberler
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu Haberler
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz Haberler
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Haberler››Güncel››ESENYURT TEM BAĞLANTI YOLUNDA KAZA, 2'Sİ AĞIR 5 YARALI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:30: Uluslararası Kızılhaç Komitesi: "17 milyonu aşkın Yemenli temiz suya erişemiyor" - Haber 04:28: MSB: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a yazdığı mektup iletilmek üzere Büyükelçi Serdar... - Haber 04:26: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye "tıbbi yardım" teşekkürü Açıklaması - Haber 04:04: Trump'tan et işleme tesislerine Kovid-19 salgınına rağmen "açık kalın" talimatı - Haber 03:54: Suudi Arabistan: "Riyad Anlaşması'na muhalif tüm adımların sonlandırılması gerekiyor" - Haber 00:46: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla - Haber 00:08: 42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı - Haber 22:04: Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir - Haber 21:50: Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi - Haber 00:23: Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil - Haber