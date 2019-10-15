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Esenyurt tem otoyolu'ndaki kaza trafiğe neden oldu

Esenyurt TEM Otoyolu'nda sapağa girmekten vazgeçen sürücünün kullandığı araca arkadan gelen kamyon çarptı.

15.10.2019 15:46
Esenyurt TEM Otoyolu'nda sapağa girmekten vazgeçen sürücünün kullandığı araca arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada yaralanan olmazken, TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza TEM Otoyolu Esenyurt Gişeler sapağında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Mehmet Kurt 34 RB 1246 plakalı otomobiliyle sapağa girmekten vazgeçip Edirne istikametine devam etmek isteyince arkadan gelen Hamit Kaya yönetimindeki 59 SBE762 plakalı kamyon duramayarak önündeki araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, TEM Otoyolu'nda 3 şeridi trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrollü olarak tek şerit verdi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
Esenyurt tem otoyolu'ndaki kaza trafiğe neden oldu

TEM Otoyolu, Esenyurt, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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