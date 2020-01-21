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Esenyurt ve Başakşehir'de 7 ton metil alkol ele geçirildi

ESENYURT ve Başakşehir'de düzenlenen baskınlarda, 7 ton metil alkol ele geçirdi.

21.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:03Esenyurt ve Başakşehir'de 7 ton metil alkol ele geçirildi
ESENYURT ve 'de düzenlenen baskınlarda, 7 ton metil alkol ele geçirdi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yaptıklarını belirlediği şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Takip sonucu belirlenen ve Başakşehir'deki depolara ani baskın yapıldı.

Operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yakalanan şüphelilerden birinin üzerinden başka bir kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. Aynı şüphelinin yine sahte içki üretiminden 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Depoların içerisinde ve Esenyurt'ta bulunan deponun önündeki araçta yapılan aramalarda 7 ton metil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen metil alkolün sahte içki üretiminde kullanıldığı öğrenildi. 3 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.


- İstanbul

Başakşehir, İstanbul, Esenyurt, Güncel

Kaynak: DHA

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