Esenyurt Zabıtası'ndan 'Yeni Normal' denetimi

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, 'Yeni Normal'e uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gereken işletmelerle ilgili istenmeyen görüntülerin oluşmasını engellemek için ilçe genelinde bulunan kafe, restoran ve pazar yerlerinde maske ve sosyal mesafe denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Esenyurt Zabıtası'ndan 'Yeni Normal' denetimi
16.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:27
Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, 'Yeni Normal'e uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gereken işletmelerle ilgili istenmeyen görüntülerin oluşmasını engellemek için ilçe genelinde bulunan kafe, restoran ve pazar yerlerinde maske ve sosyal mesafe denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, normalleşme süreci kapsamında yarı kapasiteli olarak hizmete açılan kafe, restoran, çay bahçesi gibi mekanlar başta olmak üzere ilçe genelinde açık ve kapalı pazarda da denetimlerine devam ediyor. Ekipler, 'Yeni Normal'e uygun olarak hizmete açılan kafe, kahvehane, restoranlarda denetim yaparak, iş yeri sahiplerini sosyal mesafe ve maske ile hijyen konusunda uyardı. Temizlikten sosyal mesafe kuralına, masalar arasında bir buçuk metre açıklıktan hijyene kadar detaylı bir çalışma gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri, işletme sahiplerini de uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirdi.

Pazar yerleri denetlendi

Zabıta müdürlüğü ekipleri, yeni normalleşme sürecinde ilçe genelinde bulunan açık ve kapalı pazarları denetleyerek vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Pazar giriş ve çıkışlarını ayıran ekipler, vatandaşların ateşini ölçerek alana girişini sağladı. Ekipler, sarı çizgi uygulamasıyla tezgah azaltarak sosyal mesafenin korunmasına dikkat etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Van’da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi Haber
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Şişli’de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı Haber
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Virüs Anadolu’ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
İstanbul’un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ’yü ilk kez ifşa edip Gülen’in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Haberler››Güncel››Esenyurt Zabıtası'ndan 'Yeni Normal' denetimi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:39: Ataşehir'de sınav öncesi okullar dezenfekte edildi - Haber 16:39: Depremin vurduğu Bingöl'de yaralar sarılıyor - Haber 16:39: Rize'de maske takmayan 135 kişiye ceza - Haber 16:39: Ereğli'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü - Haber 16:39: Mardin'de iş yerine giren yılan itfaiye tarafından yakalandı - Haber 16:13: Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi - Haberler 15:56: Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 43'e yükseldi - Haber 15:08: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz - Haber 14:26: Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada - Haberler