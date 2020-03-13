Esenyurt Zabıtasından eczanelere maske fiyatı denetimi
Son günlerde fiyat artışı ve karaborsaya düşmesiyle gündeme gelen sağlık maskeleriyle ilgili olarak Esenyurt belediyesi zabıta ekipleri ilçelerinde bulunan eczanelerde denetim yaptı.
13.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:30
Son günlerde fiyat artışı ve karaborsaya düşmesiyle gündeme gelen sağlık maskeleriyle ilgili olarak Esenyurt belediyesi zabıta ekipleri ilçelerinde bulunan eczanelerde denetim yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye 'de de görülmeye başlayan korona virüs vak'alarının ardından sağlık maskelerine talep arttı. Talep artışı sonrasında ise bazı fırsatçılar maskelerde fahiş zamlar yaptı. Bazı yerlerde ameliyat ve 'Genel Amaçlı Solunum Cihazları (3M)' maskelerin karaborsaya düştüğü öğrenildi.
Esenyurt ilçesi zabıta ekipleri bugün sabah saatlerinde eczanelerde gerçekleştirdikleri denetimde eczanelerdeki maske stoğu ve satış fiyatlarını inceledi.
"Hiçbir eczanede bulunmuyor"
Eczacı Erhan İlhan maske stokları hakkında "şu an sıkıntı, karaborsaya girdiği için hiçbir eczanede bulunmuyor. Bulunan da artık yüklü miktarlarda satıldığı için midir? Şu an her hangi bir talebimiz de bulunmuyor. Zabıta denetimlerini de uygun buluyoruz en azından bu şekilde milletin mağduriyeti gideriliyor. 1 liraya verdiğimiz maske şuan 150 lira falan olmuş. Bu yüzden bu şekilde denetimler olması daha iyi. Zaten 2-3 aydır yok satıyoruz. Şu an kendimiz ailemiz için bile bulamıyoruz" dedi. - İSTANBUL
Geçtiğimiz günlerde Türkiye 'de de görülmeye başlayan korona virüs vak'alarının ardından sağlık maskelerine talep arttı. Talep artışı sonrasında ise bazı fırsatçılar maskelerde fahiş zamlar yaptı. Bazı yerlerde ameliyat ve 'Genel Amaçlı Solunum Cihazları (3M)' maskelerin karaborsaya düştüğü öğrenildi.
Esenyurt ilçesi zabıta ekipleri bugün sabah saatlerinde eczanelerde gerçekleştirdikleri denetimde eczanelerdeki maske stoğu ve satış fiyatlarını inceledi.
"Hiçbir eczanede bulunmuyor"
Eczacı Erhan İlhan maske stokları hakkında "şu an sıkıntı, karaborsaya girdiği için hiçbir eczanede bulunmuyor. Bulunan da artık yüklü miktarlarda satıldığı için midir? Şu an her hangi bir talebimiz de bulunmuyor. Zabıta denetimlerini de uygun buluyoruz en azından bu şekilde milletin mağduriyeti gideriliyor. 1 liraya verdiğimiz maske şuan 150 lira falan olmuş. Bu yüzden bu şekilde denetimler olması daha iyi. Zaten 2-3 aydır yok satıyoruz. Şu an kendimiz ailemiz için bile bulamıyoruz" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Güncel
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı