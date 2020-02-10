Esenyurtlulara "Sosyal Medya Nasıl Kullanılmaz" konulu söyleşi

Komedyen, oyuncu ve radyo ve televizyon yapımcısı Ceyhun Yılmaz, Esenyurt Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde "Sosyal Medya Nasıl Kullanılmaz?" konulu söyleşi gerçekleştirecek.



Oyuncu, radyo ve televizyon yapımcısı Ceyhun Yılmaz, Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde "Sosyal Medya Nasıl Kullanılmaz?" konulu söyleşiyle Esenyurtlularla buluşacak. 13 Şubat Perşembe saat 20.00'da Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programda, Ceyhun Yılmaz katılımcılara yeni nesil medya olan 'sosyal ağların' gün geçtikçe artan önemini ve bu doğrultuda sosyal medyanın nasıl kullanılmaması gerektiğini anlatacak. Yeni medya iletişiminin ABC'si üzerine odaklanan "Sosyal Medya Nasıl Kullanılmaz?" Twitter öncesi iletişimi ve Twitter sonrası 140 karaktere sığdırılan iletişim biçimi ve Facebook'un toplumda oluşturduğu değişim ve Instagram'ı kullanma sebeplerimiz mizahi bir dille mercek altına alınacak.



Söyleşiye katılmak isteyen vatandaşlar, biletleri ücretsiz olarak Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi'nden temin edebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA