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Esenyurtta 9 katlı binanın çatısı alev alev yandı

(Havadan görüntülerle) ESENYURTTA 9 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDIERSAN SAN/İSTANBUL,(DHA) ESENYURT'ta 9 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

24.10.2019 23:34
(Havadan görüntülerle) ESENYURTTA 9 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
ERSAN SAN/İSTANBUL,(DHA) ESENYURT'ta 9 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatıda hasar oluştu.
Esenyurt, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 9 katlı binanın çatısında saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada binada oturanlar tahliye edildi. Ekipler, yanan çatıya müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.
Esenyurtta 9 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurt, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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