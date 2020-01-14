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ESER'li öğrenciler sağlık taramasından geçti

Her hafta 3 okulu ziyaret eden Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri diyetisyen ekibi, Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER)'i ziyaret ederek öğrencilerin vücut kitle indeksi ölçümlerini gerçekleştirdi.

14.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:50ESER'li öğrenciler sağlık taramasından geçti
Her hafta 3 okulu ziyaret eden Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri diyetisyen ekibi, Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER)'i ziyaret ederek öğrencilerin vücut kitle indeksi ölçümlerini gerçekleştirdi.

Sağlık kontrolünden geçen özel öğrencilerin boy, kilo, şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı. Uzman diyetisyen eşliğinde gerçekleştirilen kontrollerde, öğrencilerin vücut kitle indeksi ölçülüyor. Ayrıca öğrencilere obeziteyle ve sağlıklı yaşamla ilgili bilgilendirme yapılıyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de yapılan sağlık kontrollerine katılarak, tansiyon ölçümü yaptırdı. Öğrenci velileri ile sohbet eden, yapılan çalışmaları yakından takip eden Başkan Deniz Köken, velilerden gelen talep doğrultusunda Alibeyköy'e de özel çocuklar için bir eğitim merkezi açmayı planladıklarını söyledi.

80 öğrenci sağlık taramasından geçti

ESER'de eğitim alan 80 öğrencinin sağlık taraması yapılırken Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Demirçelik, özel çocukların sağlıklı beslenmesi konusunda velilere kısa bir seminer verdi. Sağlık taraması sonrası öğrencilere süt ve kuru yemiş ikramı yapıldı.

10 okulda 4 bin 100 öğrenci sağlık taramasından geçti

Eyüpsultan Belediyesi'nin ilçedeki obeziteyi önleme, sağlıklı yaşam ve doğru beslenme amacıyla ücretsiz olarak gerçekleştirdiği proje kapsamında bugüne kadar 10 okulda 4 bin 100 öğrenci sağlık taramasından geçti. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Diyetisyen, Güncel

Kaynak: İHA

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