Haberler » Güncel » ESER'li öğrenciler Yerli Malı Haftasını kutladı - Haber

ESER'li öğrenciler Yerli Malı Haftasını kutladı

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ESER (Engelliler Sürekli Eğitim Rehberlik Merkezi) engelli öğrencilerle birlikte önemli gün ve haftaları kutlamaya devam ediyor.

17.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:46ESER'li öğrenciler Yerli Malı Haftasını kutladı
Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ESER (Engelliler Sürekli Eğitim Rehberlik Merkezi) engelli öğrencilerle birlikte önemli gün ve haftaları kutlamaya devam ediyor.

12-18 Aralık tarihleri Yerli Malı Haftası kutlaması nedeniyle ESER'de düzenlenen etkinliğe ESER'li öğrenci ve velilerinin yanı sıra Özel Şafak Okulları'ndan da öğrenciler de katıldı. Engellilere yönelik ön yargıyı kırmak ve farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlikte, öğrenciler eğlenceli dakikalar geçirdi. Bir hafta boyunca düzenlenecek etkinlikte öğrenciler, evde hazırladıkları yiyecekleri sergilerken, aynı zamanda da yerli malı haftası hakkında bilgilendirildi. Etkinliğe katılan öğrenciler engelli arkadaşlarıyla böyle bir organizasyonda buluştukları için çok mutlu olduklarını dile getirirken, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e de teşekkür ettiler. - İSTANBUL

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Eyüpsultan Belediyesi, Yerli Malı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:57 Midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haber
16:56 Tataristan ile İzmir arasında işbirliği köprüsü kuruldu - Haber
16:56 İstanbul'da kendilerini nakliyeci diye tanıtan dolandırıcılar yakalandı - Haber
16:55 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3. TOPLANTISI-2 - Haber
16:54 Yolcu minibüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı - Haber
16:26 3 bin liralık telefonu 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Haber
16:10 AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti - Haber
15:11 Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü - Haber
14:50 Üç aylık bebeğini sığındığı eve bırakıp kaçtı - Haber
14:02 İşte Diyanet'in bir devri sona erdirmesine sebep olan fotoğraf - Haber
17.12.2019 16:59:48