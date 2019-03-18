Eser Yenenler'in Sevgilisiyle Tiyatro Keyfi

Eser Yenenler, kendisine sevgi gösterisinde bulunan hayranlarıyla oyun öncesi bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Ali Poyrazoğlu'nun aynı adlı kitabından yola çıkarak yazdığı "Tamamla Bizi Ey Aşk"¸ tökezlemiş gönül ilişkilerinin, düzeltilip yerli yerine oturtulmasının yöntemleri üstüne yazılmış interaktif bir güldürü. Oyun, dünyanın en tehlikeli konusu "Aşk" üstüne seyirci ile birlikte düşünüyor. Bütün evlilikleri terapi yolculuğuna çıkaran oyunda; Ali Poyrazoğlu, Şebnem Özinal ve Melih Ekener rol alıyor.
Eser Yenenler, Ali Poyrazoğlu, Güncel
Kaynak: Bültenler