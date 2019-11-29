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Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çifti bebeklerinin fotoğraflarını paylaştı

Haziran ayında evlenen ve Ekim ayında ilk bebekleri dünyaya gelen Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çifti, sosyal medya hesaplarından ilk kez çocukları Kuzey'in fotoğraflarını paylaştı.

29.11.2019 07:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 08:28

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, geçtiğimiz Haziran ayında Kilyos'ta düzenlenen düğünle Mis Turkey 2015 dördüncü güzeli Berfu Yıldız ile evlendi. Düğünde 4 aylık hamile olan Yıldız, Ekim ayında Kuzey ismini verdikleri bebeklerini kucağına aldı. Doğumdan sonra bebeğinin fotoğrafını paylaşmak istemeyen çift, dün bu kuralı bozarak aile fotoğraflarını paylaştı.

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI

Nazara inandıkları için bebeklerini yüzünü göstermekten çekinen ünlü çift, hayranlarından gelen ısrar sonrası bu kuralı bozdu. Eser Yenenler aile fotoğraflarını "Çekirdek aile hatırası" notuyla paylaşırken Burfu Yıldız da "Aile olmak" notunu düştü.

Çiftin fotoğraflarına kısa sürede yorum ve beğeni aldı. Yorum yapanların arasında Hande Erçel, Murat Dalkılıç, Özlem Ada Şahin, Gamze Erçel ve Amine Gülşe gibi isimler de vardı.

HAMİLELİK SÜRECİNİ ANLATMIŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Berfu Yıldız, bir paylaşımında hamilelik serüvenini şu sözlerle anlatmıştı: "Buyurunuz benim doğum hikayem, benim sağlıklı ve nispeten kolay gecen bir hamilelik sürecim oldu önce bunu söyleyeyim. Neredeyse bütün doğum sürecim boyunca niyetim normal doğum yapmaktı, ama bunun sebebi sezaryen yapanları kınadığımdan ya da anneliklerini yargıladığımdan değil tamamen normal doğum serüvenini yasamak istediğimdendi... Fakat Kuzey en baştan beri büyük bir bebekti (acaba neden) hep normalden birkaç hafta önden ilerliyordu, özellikle son haftalara geldiğimizde kilosu ve boyu normal doğumu riskli hale getirecek seviyelere gelmeye başlamıştı.

Bunun da yanı sıra doktorum son kontrollerde Kuzey'in kordonunun da dolanık olduğunu ultrasonda görünce ben de normal doğumdan uzaklaşmak durumunda kaldım... Sonra Kuzey de biraz erken gelmeye karar verdi ve 6 Ekim'de epidural sezaryen oldum. 'Hiç ağrım olmadı, çok kolaydı diyemem' Doğum başlı başına bir meseleymiş ama ilk gün ayağa kalkıp yürümeye başladım ve ucunu gün de kendi işlerimi tamamen ben halledebiliyordum... Sezaryen korkulacak bir şey değil yani özellikle de kadınların anneliklerini yargılayacak bir şey hiç değil! Doğumun her türlüsü hem zor hem yorucu hem de çok keyifli bir süreç, bütün annelerin istedikleri gibi bir serüven olur umarım."

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çifti bebeklerinin fotoğraflarını paylaştı

Eser Yenenler, Berfu Yıldız, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
ANNE:HER BEBEK MÜBAREKTİR
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ADA:eeeee gördükte ne oldu çokda tınn
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UYANIK:ESER''E BAK YATAĞA YAN YATAMAMIŞ KİLODAN :d
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KARAKANKA038:Bunlarada noluyosa acaba. Bebeği sanarsınki çook mübarek biri.
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