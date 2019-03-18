Eser Yenerler ile Berfu Yıldız'ın Düğün Tarihi Belli Oldu

Ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile bir süredir aşk yaşadığı Berfu Yıldız'ın düğün tarihi netleşti.

NİSAN'DA İSTEMEYE GİDECEK, YAZA DÜĞÜN VAR

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen sevgilisi Berfu Yıldız'a Finlandiya'da evlenme teklifinde bulunmuştu. 2. Sayfa programının haberine göre, Eser Yenenler sevgilisi Berfu Yıldız'ı nisan ayında istemeye gidecek, yaza da düğün var. Ünlü çiftin düğününde Eser Yenenler'in yakın arkadaşı Oğuzhan Koç şarkı söyleyecek.

TEKTAŞ DALGA KONUSU OLMUŞTU

Öte yandan Yenenler'in, Berfu Yıldız'a aldığı tektaş yüzük sosyal medyada boyutu nedeniyle dalga konusu olmuştu. Yenenler gelen tepkileri "Aşkıma layık tektaşı buldum" notu düştüğü paylaşımla tiye almıştı.