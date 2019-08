'Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir Projesi'nde 6 bin imzaya ulaşıldı

'Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir Projesi' kapsamında, Antalya Akvaryumu'na Herakles Lahdi'nin replikası koyuldu. Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Antalya'dan götürülerek yurt dışındaki müzelerde sergilenen eserlere değinerek, "Antalya'dan götürülen 8 eserden biri olan Thyke heykeli konusunda da çalışmalar başladı. Şu anda Brüksel Kraliyet Müzesi'nde sergileniyor. Bununla ilgili evrak ve tanzim işi bakanlığımıza aittir" dedi.Antalya Tanıtım Vakfı, 'Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir Projesi' ile Antalya'dan götürülerek yurt dışındaki müzelerde sergilenen; "Nereidler Anıtı, Pavaya Lahti, Harpy Anıtı, Ksanthos Anıtı, Trysa Heroonu, Myra Kaya Mezar Kabartması, Sion Definesi ve Thyke Heykeli'nin iadesinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.Proje kapsamında ilk olarak Antalya Havalimanı Dış Hatlar Teminali'nin çıkışına Ksnthos'tan götürülen ve bugün British Müzesi'nde sergilenen Nereidler Anıtı'nın bir bölü iki ölçeğindeki replikasının konulmasının ardından, Antalya Akvaryumu'nun önüne Perge Antik Kenti'nden İsviçre'ye götürülen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle 2017 yılında iadesi sağlanan Herakles Lahdi'nin replikası konuldu. Bu adımla, yılda bir milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan Antalya Akvaryum'da ziyaretçilere replikanın yanında yer alan broşürler ve biletlerin üstüne bastırılan QR kodları ile proje aktarılıyor ve proje kapsamında Change.Org'da sürdürülen imza kampanyasına destek isteniyor.Şu ana kadar toplam 6 bin 385 imza atıldı ve Antalya'daki müzelere ve ören yerlerine projeyi anlatan afişler asıldı. Ayrıca müze ve ören yerlerinde Prof. Dr. Nevzat Çevik'in projeyi anlatan makalesinin yer aldığı tanıtım broşürleri ve proje kapsamında hazırlanan websitenin QR kodunun bulunduğu kartpostallar dağıtılıyor.Konuyla ilgili Antalya Akvaryumu'nda ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege'nin, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar'ın ve Antalya Akvaryumu Genel Müdürü İsmail Arık'ın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Ege, eserin daha çok ilgi çekmesi için replikasının yapıldığını söyledi."Thyke heykeli konusunda çalışmalar başladı"Ege, "Kazandığımız eserleri gösterelim istiyoruz. Gösterelim ki, 'bu işi yapılabiliyor, bu işin sonuçları olabiliyor' izlenimi verelim. Tabi ki Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar var. 2016'da şu anda bizim kampanyamıza dahil olan, Antalya'dan götürülen 8 eserden biri olan Thyke heykeli konusunda çalışmalar başladı. Şu anda Brüksel Kraliyet Müzesi'nde sergileniyor. Bununla ilgili evrak ve tanzim işi bakanlığımıza aittir. Biz şu anda başlattığımız kampanya ile dijital olarak yerleştirdiğimiz QR kodları, kartpostalları tamamen ziyaretçilere şirinlik olsun diye yaptık. Hatıra olarak taşısınlar diye yaptık. Yine havalimanında ve gördüğünüz yabancı dil olan Prof. Dr. Nevzat Çelik hocamızın hazırladığı broşürler var. Biz burada bu eserleri sergilemeye devam edeceğiz" dedi.Antalya Akvaryumunun kentin cazibe noktası olduğuna değinen Ege, yerli ve yabancı turistlerin akvaryumu ziyaret ettiğini belirtti.Alternatif Turizm Derneği'nin ATAV ile görüşerek, 'Biz bu işte nasıl yer alabiliriz' diyerek girişimde bulunduğunu kaydeden Ege, Antalya Akvaryumu'nun ise bu konuda sorumluluk aldığının altını çizdi."Bir şeyler için acelemiz yok"Yeliz Gül Ege sözlerine şöyle devam etti:"Burada sergilediğimiz, eserin orijinal replikasıdır. Bu şekilde imece usulü işler giderse, herkes daha çok sahiplenir. Biz de bunu çok iyi yapıyoruz. Burada şu anda imzalarımız yapılıyor. Şu anda 6 bin 400 civarı bir imzaya ulaştık. Bizim bir şeyler için acelemiz yok. 1 milyon imza az bir imza değildir. Kültür ve tarih bilincini düşünürsek, üzgünüm ki bu rakam çok düşük. Bunun için çalışıp sabırlı olacağız. Bir milyon imzayı topladığımızda UNESCO ile paylaşacağız. UNESCO, bu eserlerin korunmasında her türlü özeni göstermiş bir kurum. Benim isteğim her ilin bunu yapması. Her ilimiz bir hazine. Her il bu kampanyayı başlatırsa, çok güçlü bir ses olur. Antalya'daki bu işi yapabilecek tüm işletmeleri bizimle iletişime davet ediyorum. Kentin her yerinde replikalar olsun. Bununla ilgili çalışırız. Uygun olan şekilde hareket ederiz, bunu başarılabiliriz diye düşünüyorum."Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, yüzyıllardır Türkiye'den giden eserlerin başka ülkelerde satıldığına dikkat çekerek, bunun artık milli bir olay olduğunu vurguladı."Konuyu duyurmak istedik"Antalya Akvaryumu'nun kentte en çok yerli ziyaretçi ağırlayan işletmelerden biri olduğunun altını çizen Arık, "Bu özelliğimizi kullanarak elimizden geldiğince misafirlerimize konuyu duyurmak istedik. O bakımdan Yeliz Gül Ege'nin bahsettiği sayılar ümit verici ama bizim hedefimiz çok daha fazlasını sağlamak" dedi."Çok büyük mücadeleler veriliyor"Kentte bulunan her türlü değerin kentte kalması gerektiğini ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, yurt dışına kaçırılan eserler konusunda bakanlığın uzun yıllardır çalışmalar yaptığına dikkat çekti. Acar, "Özel birimler oluşturuldu, müzayedeler takip ediliyor. Çok büyük mücadeleler veriliyor, avukat paraları ödeniyor. Antalya Tanıtım Vakfımız ve yerel dinamikler burada fikir ortaya koyarak, Antalya'dan yurt dışına kaçırılan 8 eserin yurt içine getirilmesi konusunda kampanya başlatıldı" diye konuştu. - ANTALYA