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EsEs'in yeni teknik patronu Mustafa Özer iddialı konuştu

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un yeni Teknik Direktörü Mustafa Özer oldu.

25.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:02 EsEs'in yeni teknik patronu Mustafa Özer iddialı konuştu
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehir 'un yeni Teknik Direktörü Mustafa Özer oldu. Düzenlenen imza töreninde konuşan Özer, "Bizi bekleyen zorlukların farkındayız ama yeniden iyi günlere dönmek takımımızı ligde tutmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.

Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Özer getirildi. Özer için Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde bir imza töreni düzenlendi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, "Hocamız bize hiç bir şart sunmadı siz ne diyorsanız emrinizdeyim dedi. Mustafa Özer'i yaklaşık 15 yıldır yakından tanırım. Zaman zaman görüştük. Kendisini ne kadar geliştirdiğini takip ettim. Türkiye de az sayıda teknik adamın sahip olduğu pro lisansa sahip. Bu değişikliğin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Takımımızı ligde tutmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz"

Siyah kırmızılıların çiçeği burnunda Teknik Direktörü Mustafa Özer ise, takımı ligde tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Özer, "2003 yılında futbolu bıraktıktan sonra 1. lig ekiplerinde ve milli takımlarda çalışma fırsatı buldum. Bugün yeniden futbolculuk kariyerimde önemli yeri olan Eskişehirspor'a, evimize dönüyoruz. Eskişehirspor'un camia olarak, tribünleri olarak spor platformunda ne kadar önemli bir yerinin olduğunun bilincinde olarak buradayız. Ne kadar zor günler yaşarsa yaşasın Eskişehirspor her zaman ayakta kalacaktır. Bizde bunu başarmak için buradayız. Bizi bekleyen zorlukların farkındayız ama yeniden iyi günlere dönmek takımımızı ligde tutmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Başkan Mustafa Akgören ve Yönetim Kurulu Üyelerine beni bu önemli göreve düşündükleri için kendilerine teşekkür ediyorum bu zorlu günleri atlatacağız. Şimdi önümüzde bizi bekleyen Boluspor maçı var. Öncelikle bu maçı ve ardından kamp sürecini çok iyi şekilde değerlendirerek önümüze bakacağız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Hanefi Demirkol, Eskişehirspor, Mustafa Özer, Spor

Kaynak: İHA

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