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Eset / Akbal : Siber saldırıya uğramamak artık bir mucize

Siber güvenlik şirketi Eset, iş ortakları ve müşterilerinin yanı sıra kurumları bilgilendirmek amacıyla düzenlediği ve ilkinin İstanbul'da gerçekleştiği Security Days 2020 toplantısında konuşan ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, "Dijital dünyadaki zararlı yazılım sayısı 2020 itibarıyla 1...

27.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:30Eset / Akbal : Siber saldırıya uğramamak artık bir mucize

Siber güvenlik şirketi Eset, iş ortakları ve müşterilerinin yanı sıra kurumları bilgilendirmek amacıyla düzenlediği ve ilkinin 'da gerçekleştiği Security Days 2020 toplantısında konuşan ESET Satış Müdürü Asım Akbal, "Dijital dünyadaki zararlı yazılım sayısı 2020 itibarıyla 1 milyar adet sınırını geçti. Geldiğimiz aşamada kurumların siber saldırıya uğramaması mucize olur. Ancak zaten sorun artık siber saldırıya uğramak değil, sorun doğru önlemleri almamak" dedi ve ekledi:

"Dijital tehditlerin farkına varmamız ve bu tehditlerin oluşturabileceği riskleri kabullenmemiz ve korunabilmek için doğru önlemleri almamız gerekiyor.

"Günümüzde zaten sorun artık siber saldırıya uğramak değil. Sorun, pek çok kurumun siber saldırılara karşı hazırlıksız olması.

"Oysa katmanlı ve proaktif çözümlerle, saldırıları savuşturmak ve böylece pek çok sıkıntıdan, iş ve para kaybından kurtulmak mümkün."

Toplantılar yıl boyunca Bursa, Antalya, Kayseri, Gaziantep, Kocaeli, Denizli ve Konya'da da düzenlenecek.



İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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