ESEV eğitimleri Şehir Ekranı TV'de
Esenler Belediyesi Sanat Evi, Korona virüsle mücadele amacıyla 30 Mart 2020 tarihine kadar ara verilen derslerini, 16 Mart'tan itibaren Şehir Ekranı TV üzerinden uzaktan eğitim sistemiyle yapmaya başladı.
16.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:07
Esenler Belediyesi Sanat Evi, Korona virüsle mücadele amacıyla 30 Mart 2020 tarihine kadar ara verilen derslerini, 16 Mart'tan itibaren Şehir Ekranı TV üzerinden uzaktan eğitim sistemiyle yapmaya başladı.
16 Mart Pazartesi sabahı yağlı boya eğitimiyle başlayan uzaktan eğitimler, gün boyunca diğer branş eğitmenlerinin katılımlarıyla devam edecek. Piyanodan kemana, gitardan bağlamaya, filografiden karikatüre, ahşap rölyeften kara kaleme, fotoğrafçılıktan radyo programcılığına ve daha birçok dalda eğitime Şehir Ekranı TV'nin canlı yayınlarından ulaşılabilecek.
Diğer taraftan Esenler Belediyesi'nin tüm Esenlerli vatandaşları sanatla buluşturmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalarına her türlü olumsuz koşula rağmen hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL
16 Mart Pazartesi sabahı yağlı boya eğitimiyle başlayan uzaktan eğitimler, gün boyunca diğer branş eğitmenlerinin katılımlarıyla devam edecek. Piyanodan kemana, gitardan bağlamaya, filografiden karikatüre, ahşap rölyeften kara kaleme, fotoğrafçılıktan radyo programcılığına ve daha birçok dalda eğitime Şehir Ekranı TV'nin canlı yayınlarından ulaşılabilecek.
Diğer taraftan Esenler Belediyesi'nin tüm Esenlerli vatandaşları sanatla buluşturmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalarına her türlü olumsuz koşula rağmen hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Güncel
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Güncel
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Güncel
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu