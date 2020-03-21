Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››ESEV Eğitimleri Şehir Ekranı TV'de - Haberler

ESEV Eğitimleri Şehir Ekranı TV'de

Esenler Belediyesi korona virüs salgınına karşı sosyal medyada "evdekal" etiketiyle başlatılan kampanyaya destek vererek, kültür sanat etkinliklerini dijital ortamda sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

21.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:01
ESEV Eğitimleri Şehir Ekranı TV'de
Esenler Belediyesi korona virüs salgınına karşı sosyal medyada "evdekal" etiketiyle başlatılan kampanyaya destek vererek, kültür sanat etkinliklerini dijital ortamda sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Esenler Belediyesi kültürel etkinliklerini, Şehir Ekranı TV üzerinden dijital ortamda izleyicisine ulaştırıyor. 17 Mart Salı akşamı "Türkü Gecesi" programıyla başlayan canlı yayınlar hız kesmeden devam ediyor. "Bi Takım İnsanlar" tiyatro topluluğunun skeçleri, "Ömer Döngeloğlu ile Miraç Kandili Özel Yayını", "Türkü Gecesi", "Saliha Erdim ile Aile Sohbetleri", "Ömer Tuğrul İnaçer ile Tasavvuf Sohbetleri", "Ahmet Yenilmez ile Vefatının Yıldönümünde Muhsin Yazıcıoğlu" programı, "Erhan Altınok ile Vatan Uğruna" programları Şehir Ekranı TV'nin canlı yayınlarıyla izleyiciyle buluşacak.

Şehir Ekranı TV bu süreçte çocukları da unutmuyor. Çocuklar için hafta sonları birbirinden eğlenceli çocuk filmleri online gösterilecek. Bugün saat 13.00'te "Köstebekgiller Perili Orman", yarın ise saat 13.00'te ise "Köstebekgiller 2: Gölgenin Tılsımı" filmleri çocuklarla buluşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Ömer Döngeloğlu, Esenler, TV, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Selçuk’a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Haberler
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
’Neden evden çıktınız?’ sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti Haberler
"Neden evden çıktınız?" sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
’Bu adam altına kaçırıyor’ ifadesi boşanma sebebi sayıldı Haberler
'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesi boşanma sebebi sayıldı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Haberler
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
’Evde kalın’ çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Haberler
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı Haberler
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Haberler
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor Haberler
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

Kedi yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü - Haber Edirne'de sokak hayvanları unutulmadı - Haber GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIK SEVDASI KORONAVİRÜS DİNLEMEDİ - Haber Mersin'de leylekler görsel şölen yaşattı - Haber İslahiye ve Nurdağı'nda koronavirüs tedbirleri - Haber Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor - Ekonomi Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı - Haber
Loading