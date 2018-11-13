'ESEV' Şehir Hatları Vapurunda

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde İstanbulluları sanatla buluşturan Esenler Sanat Evi (ESEV), "Sanat Her Yerde" etkinliği kapsamında Eminönü- Üsküdar hattında yolcularla buluştu. ESEV hocalarının vapurda müzik dinletisi sunduğu etkinlikte, yolcular keyifli vakit geçirdi.

ESEV HOCALARINDAN MÜZİK DİNLETİSİ

ESEV hocaları Mikail Karakaya, Ekrem Pehlivanoğlu ve Özkan Korkmaz'dan oluşan mini orkestra, İstanbul'a özel şarkılardan derledikleri eserlerle yolculara unutulmaz bir yolculuk yaşattı. "Üsküdar'a Gider İken", " Beyoğlu'nda Gezersin" ve "Ada Sahilleri" gibi eserlerin de yorumlandığı etkinlikte, yolcular şarkı söyleyerek bazen de ritim tutarak dinletiye eşlik etti.

"Sanat Her Yerde" kapsamında düzenlenen vapurda müzik dinletileri, 19 Kasım Pazartesi günü Eminönü-Üsküdar hattında devam edecek.