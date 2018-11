Esgin'den Şehit Evine Taziye Ziyareti

30 Kasım 2018 Cuma 16:10



AK Parti Bursa Sancaktepe 'de düşen askeri helikopterde şehit olan Bursalı Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever 'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Önceki gün son yolculuğuna uğurlanan Bursalı şehit Kara Pilot Üstteğmen Aykut Yurtsever'in Nilüfer'in Karaman Mahallesi Afacanlar Sokak'ta bulunan baba ocağını ziyaret eden Milletvekili Mustafa Esgin, şehidin babası Ayhan Yurtsever, annesi Ayşegül Yurtsever, kardeşi İlyas Yurtsever ve şehidin eşi Şebnem Yurtsever'e başsağlığı dileklerinde bulundu.Acılı babanın ellerini bir an olsun bırakmayan Milletvekili Mustafa Esgin, "Acımız çok büyük, sözün bittiği yerdeyiz. Fakat şehitlerimiz son ana kadar gerçek bir kahraman ve fedakar bir Türk askeri olduğunu bütün Türkiye 'ye gösterdiler. Helikopterin düştüğü alanın çevresinde yüzlerce konut olmasına rağmen onlar zor durumda bile helikopteri küçücük bir arsaya indirerek büyük bir faciayı önlediler. Allah şehitlerimizden razı olsun. Türkiye onları unutmayacak. Bizlere düşen şehitlerimizin adını ve kahramanlıklarını sonsuza dek yaşatmak ve onlara her daim dualar etmektir" dedi. - BURSA