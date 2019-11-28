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ESHOT 2020 bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ESHOT Genel Müdürlüğünün 1 milyar 44 milyon 576 bin liralık gider bütçesini oy çokluğu ile kabul etti.

28.11.2019 09:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:04ESHOT 2020 bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi
Büyükşehir Belediye Meclisi, ESHOT Genel Müdürlüğünün 1 milyar 44 milyon 576 bin liralık gider bütçesini oy çokluğu ile kabul etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye meclis toplantısında ESHOT bütçesi görüşüldü.
Gider kalemleri toplamı 1 milyar 444 milyon 576 bin lira olarak hesaplanan kurumun gelirinin ise 1 milyar 42 milyon 307 bin TL olması öngörüldü.
Mecliste, gelir ve gider bütçeleri oy çokluğu ile kabul edildi.
Bütçe kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüs filosununun 20'si elektrikli toplam 100 adet otobüsle güçlendirileceği, bisiklet ve diğer bireysel motorsuz araçların toplu taşıma ile uyumunun sağlanacağı ve farklı hatlardaki otobüslerde seyahat edebilme olanaklarının artırılacağı bildirildi.
Öte yandan, ESHOT Gediz Ağır Bakım Tesislerindeki çatı tipi güneş enerjisi santralinin (GES), kurulacak iki yeni santral ile güçlendirilmesi, yıllık 1 milyon 600 bin liralık tasarruf sağlanması planlanıyor.

İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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