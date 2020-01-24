ESHOT otobüslere reklam almak için ihaleye çıkıyor

İhale ESHOT'un internet sitesinden canlı izlenebilecek.

ESHOT Genel Müdürlüğü 4 bin 998 otobüs durağı ve 900 otobüsün reklam amaçlı kullanım hakkını beş yıllığına ihaleye çıkarıyor. Reklam ihalesi 5 Şubat Çarşamba günü saat 14.30'da, genel müdürlük binasında yapılacak.

İhaleyi kazanan firma otobüs içlerinde, duraklarda ve aktarma merkezlerinde toplam 1820 sesli ve görüntülü dijital bilgi platformuyla birlikte yolcu bilgilendirme sistemi de kuracak.

Tahmini bedel 48 milyondan fazla

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35–a maddesine göre kapalı teklif usulü artırmayla yapılacak ihalenin tahmini bedeli KDV hariç 48 milyon 274 bin 440 TL olarak hesaplandı. Geçici teminat bedeli ise 1 milyon 448 bin 233 TL olarak belirlendi.

İhaleye katılım kıstaslarına ilişkin bilgilerin yer aldığı doküman ESHOT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı'nda ücretsiz olarak incelenebiliyor. İhaleye girmek isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin ise teklif vermek için ESHOT onaylı bu dokümanı 2 bin TL karşılığında alması gerekiyor.

Son tarih 5 Şubat

Tekliflerin sunulması için son tarih 5 Şubat Çarşamba saat 14.30 olarak açıklandı. Tekliflerin bu tarihe kadar ESHOT Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekiyor.