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ESHOT'tan iki yeni otobüs hattı

ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir'de iki yeni otobüs hattını hizmete aldı.

14.11.2019 18:37 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:41ESHOT'tan iki yeni otobüs hattı
ESHOT Genel Müdürlüğü, 'de iki yeni otobüs hattını hizmete aldı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) öğrencilerinin İzmir Buluşmasında gündeme getirdiği ekspres otobüs talebi yanıt buldu.

Yolcu trafiğini ve İzmirlilerin isteklerini değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, iki yeni otobüs hattını devreye aldı. Fahrettin Altay – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) arasında ekspres hizmet verecek 883 numaralı otobüsler seferlerine başladı. 415 numaralı Tınaztepe-Bornova Metro hattı ise iptal edildi; yerine 515 numaralı Tınaztepe – Evka 3 Metro Aktarma Merkezi hattı hizmete alındı.

İşte 515'in güzergahı

515 numaralı Buca Tınaztepe-Bornova Evka 3 Metro Aktarma Merkezi hattında 10 otobüs, 16 dakikalık sefer sıklığıyla çalışacak. Otobüsler; Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hukuk Fakültesi-Menderes Caddesi-Şirinyer-Buca Köprüsü-Yeşildere Caddesi-Şehitler Caddesi-Fatih Caddesi-İzmir Adliyesi-Manavkuyu -Mustafa Kemal Caddesi güzergahında hizmet verecek.

İYTE'ye ekspres servis

Seferlerine başlayan Fahrettin Altay-İYTE hattı da 'ekspres' olarak hizmet verecek. 883 numaralı hattaki otobüsler bir saatlik sefer sıklığıyla çalışacak. Böylece öğrencilerin yolda geçirdiği süre en az 30 dakika azalacak. D tarifesi ile sabah ve akşam ekspres hizmet verecek 883 numaralı otobüsler, İYTE - İzmir Çevre Yolu-Fahrettin Altay güzergahını kullanacak.

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen İzmir Buluşmalarının ulaşım konulu toplantısında bir grup İYTE öğrencisi pankart açmış ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den "İYTE'ye ekspres otobüs" istemişti. Tunç Soyer de, öğrencilerin bu talebini değerlendireceklerini söylemişti. - İZMİR

Fahrettin Altay, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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